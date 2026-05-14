Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo | Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccolo
Un bambino di 9 anni è stato investito e ha perso la vita ieri a Bergamo, in piazzale Risorgimento, mentre attraversava la strada. La vittima lascia i genitori e un fratellino più piccolo. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.
Si chiamava Giulio Lovera il bimbo di 9 anni morto ieri a Bergamo dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Risorgimento mentre attraversava la strada. Lascia la mamma Loredana Dall’Ora, il papà Giovanni e un fratello più piccolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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