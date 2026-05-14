Bimbo di 9 anni investito e ucciso a Bergamo | Giulio Lovera lascia i genitori e un fratello più piccolo

Un bambino di 9 anni è stato investito e ha perso la vita ieri a Bergamo, in piazzale Risorgimento, mentre attraversava la strada. La vittima lascia i genitori e un fratellino più piccolo. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui