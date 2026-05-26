Bimbo di 7 anni investito da un furgone davanti alla scuola di Veroli | soccorso in codice rosso

Un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola a Veroli. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Il ragazzo ha riportato diverse fratture e un’emorragia interna. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause o sul conducente del veicolo.

Ha riportato varie fratture e un'emorragia interna il bambino di 7 anni investito da un furgone a Veroli. Il piccolo stava camminando davanti a scuola, quando il mezzo lo ha travolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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