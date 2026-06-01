Bimbo di 4 anni investito appena fuori dal ristorante | è grave in ospedale

Un bambino di 4 anni è stato investito domenica sera in Via XX Settembre a Calcinato. È stato trasportato in codice rosso in ospedale con un’eliambulanza presso il pronto soccorso di Bergamo. Le sue condizioni sono considerate gravi. L’incidente è avvenuto appena fuori da un ristorante. Gli agenti stanno indagando sulle cause dell’investimento.

È stato ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, elitrasportato in ospedale in elicottero, il bimbo di soli 4 anni che domenica sera è stato investito in Via XX Settembre a Calcinato. Mancavano pochi minuti alle 20: il bambino era all'interno del ristorante Turkish Kebap Tacos. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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