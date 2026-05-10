Bimbo di due anni investito da un'auto in fase di manovra nel Varesotto | grave all'ospedale di Bergamo

Un bambino di due anni è stato investito da un'auto durante una manovra in un cortile a Marchirolo, nel Varesotto, sabato 9 maggio a mezzogiorno. L’incidente si è verificato mentre il veicolo stava muovendosi, e il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

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