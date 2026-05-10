Bimbo di due anni investito da un'auto in fase di manovra nel Varesotto | grave all'ospedale di Bergamo
Un bambino di due anni è stato investito da un'auto durante una manovra in un cortile a Marchirolo, nel Varesotto, sabato 9 maggio a mezzogiorno. L’incidente si è verificato mentre il veicolo stava muovendosi, e il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.
L'incidente è avvenuto ieri, sabato 9 maggio, a Marchirolo (Varese) verso l'ora di pranzo. Un bimbo di due anni è stato investito in un cortile da un'auto in fase di manovra: elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: 18enne investito sul ciglio della strada da un’auto nel Varesotto: muore durante il trasporto in ospedale
Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un’auto nel Milanese: è graveUna ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'automobile a Parabiago, nel Milanese.