Trento | bimbo di 9 anni investito mentre va a scuola è grave

Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto mentre si stava recando a scuola a Trento. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e le autorità stanno indagando. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

AGI - Un bambino di 9 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato investito da un'auto mentre stava andando a scuola. L'incidente è accaduto questa mattina verso le ore 7.40 in via San Vigilio a Spormaggiore in Val di Non. Stando ad una prima ricostruzione il bambino è stato investito dal mezzo che viaggiava a bassa velocità. Il piccolo è stato stabilizzato sul posto è portato in ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trento: bimbo di 9 anni investito mentre va a scuola, è grave Articoli correlati Leggi anche: Ragazzino investito mentre va a scuola, l'auto non si ferma Leggi anche: Ragazzino investito mentre va a scuola, l'automobilista si allontana Altri aggiornamenti su Trento bimbo di 9 anni investito mentre... Temi più discussi: Biblioteca comunale, gli eventi della prossima settimana / Notizie / Novità / Homepage; Mortalità infantile. Progressi in frenata: 4,9 milioni di bambini muoiono prima dei cinque anni; Bimbi maltrattati all’asilo nido di Verona: conflitto d’interessi, inchiesta trasferita a Trento; Chi sono i frequentatori dei rifugi? La ricerca promossa dalla Provincia di Trento. Investito da un'auto mentre va a scuola, bambino di 9 anni trasportato in codice rosso all'ospedaleSPORMAGGIORE. E' stato trasportato all'ospedale di Trento il bambino di 9 anni che è stato investito questa mattina da un'auto mentre si stava recando a scuola. E' successo attorno alle 7.40 a Spormag ... ildolomiti.it Trento, bimbo di 10 mesi cade dalla tenda sul tetto del furgone: trasportato in ospedale in elicotteroL’incidente questa mattina intorno alle 9.15 a Torbole, quando il bambino è caduto dalla tenda montata sul tetto del furgone dei genitori. Viste le sue condizioni ne è stato disposto il trasporto in ... fanpage.it Buongiorno, mi chiamo Carlo e sono un hobbista artigiano di Trento che crea borse bauletto, borse che si trasformano in zaino e zaini puri, eleganti e alla moda, oltre che beauty-case e pochette. Il tutto usando ecopelle e tessuti da arredamento (gli avanzi dei - facebook.com facebook Contratto fermo da 10 anni, anche in regione giornalisti in piazza venerdì. Mobilitazione alle 11 a Bolzano e alle 15 a Trento #ANSA x.com