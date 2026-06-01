Un bambino è caduto nel fossato di un gorillam e l’animale è stato ucciso con colpi di pistola per salvarlo. L’incidente è avvenuto il giorno dopo il diciassettesimo compleanno dell’animale. La decisione di sparare è stata presa in pochi secondi. L’episodio è uno dei più discussi nella storia degli zoo.

Il giorno dopo aver festeggiato il suo diciassettesimo compleanno, Harambe è stato ucciso a colpi di pistola quando un bambino è entrato nel suo recinto, una decisione presa in una frazione di secondo che, a distanza di dieci anni, rimane uno dei momenti più controversi nella storia degli zoo. Il 27 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato un post su X in onore di un “vero patriota” – il gorilla di pianura occidentale, specie in grave pericolo di estinzione, di nome Harambe – che avrebbe festeggiato il suo ventisettesimo compleanno. “Oggi ricordiamo una leggenda”, si leggeva nel post. “In questo giorno storico, Harambe avrebbe festeggiato un altro compleanno. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo cade nel fossato del gorillam, ucciso l’animale per salvarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Child Fell Into a Gorilla Cage | Real Zoo Incident

Notizie e thread social correlati

Ciclista travolto e ucciso: Angelo Frignani sbalzato nel fossatoUn ciclista è stato travolto e ucciso da un veicolo mentre pedalava in una strada provinciale.

Leggi anche: Auto con un gattino cade nel Lago d’Averno, ragazza si lancia in acqua per salvarlo