Bimbo cade nel fossato del gorillam ucciso l’animale per salvarlo

Da newsner.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino è caduto nel fossato di un gorillam e l’animale è stato ucciso con colpi di pistola per salvarlo. L’incidente è avvenuto il giorno dopo il diciassettesimo compleanno dell’animale. La decisione di sparare è stata presa in pochi secondi. L’episodio è uno dei più discussi nella storia degli zoo.

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Il giorno dopo aver festeggiato il suo diciassettesimo compleanno, Harambe è stato ucciso a colpi di pistola quando un bambino è entrato nel suo recinto, una decisione presa in una frazione di secondo che, a distanza di dieci anni, rimane uno dei momenti più controversi nella storia degli zoo. Il 27 maggio, la Casa Bianca ha pubblicato un post su X in onore di un “vero patriota” – il gorilla di pianura occidentale, specie in grave pericolo di estinzione, di nome Harambe – che avrebbe festeggiato il suo ventisettesimo compleanno. “Oggi ricordiamo una leggenda”, si leggeva nel post. “In questo giorno storico, Harambe avrebbe festeggiato un altro compleanno. 🔗 Leggi su Newsner.it

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A Child Fell Into a Gorilla Cage | Real Zoo Incident

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