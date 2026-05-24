Un ciclista è stato travolto e ucciso da un veicolo mentre pedalava in una strada provinciale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando il veicolo ha investito il ciclista, che è stato sbalzato nel fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. La vittima aveva 45 anni.

Modena, 24 maggio 2026 – Ancora un ciclista vittima della strada. A pochi giorni dalla tragedia costata la vita a Singh Mandeep, il 38enne indiano travolto da un furgone venerdì sera a Carpi, in via Guastalla mentre stava camminando insieme alla moglie conducendo a mano la sua bicicletta, un altro incidente ha segnato la domenica sempre nella zona di Carpi, e ancora una volta ad avere la peggio è stato un ‘utente debole’ della strada. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacaincidente-urbino-morto-motociclista-kjxb225a Ciclista travolto e ucciso: chi era la vittima. Questa volta teatro del dramma è stato Limidi di Soliera, in una zona quasi in aperta campagna, i classici rettilinei tra i campi che disegnano la geografia della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolto e ucciso: Angelo Frignani sbalzato nel fossato

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