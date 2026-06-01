Bimba pestata con i genitori Bimbi del bosco no

Da laverita.info 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bordighera, i tribunali e gli assistenti sociali sono stati accusati di non aver agito di fronte a episodi di sevizie e maltrattamenti atroci su una bambina. La piccola, chiamata Bea, è stata vittima di abusi che coinvolgevano anche i genitori. Secondo le indagini, le autorità non avrebbero preso provvedimenti adeguati nonostante le segnalazioni. La vicenda è stata resa nota pubblicamente, sollevando polemiche sulla gestione dei casi di abuso sui minori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Sevizie e maltrattamenti atroci». Scrivono così gli inquirenti, con una chiarezza che fa male al cuore: Beatrice, prima di morire per un trauma alla testa, ha vissuto per appena ventiquattro mesi scanditi da «violenze continue». Schiaffi, calci, pugni, umiliazioni. Ed è soltanto quello che si riesce a raccontare, perché la relazione di un magistrato o di un medico non può rendere il terrore costante, la solitudine o la tristezza che la piccina deve avere provato nel ricevere dagli adulti attorno a sé dolore e percosse continue. Le facevano addirittura i filmati con il telefonino mentre piangeva perché l’avevano costretta a fumare una sigaretta, e intanto tutti ridevano. 🔗 Leggi su Laverita.info

bimba pestata con i genitori bimbi del bosco no
© Laverita.info - Bimba pestata, con i genitori. Bimbi del bosco no
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NICOLE, ILARY E SARA FANNO PACE CON LUCREZIA MENTRE GIOCANO A SCUOLA. DAMIRIA RIMANE DA SOLA!

Video NICOLE, ILARY E SARA FANNO PACE CON LUCREZIA MENTRE GIOCANO A SCUOLA. DAMIRIA RIMANE DA SOLA!

Notizie e thread social correlati

Caso famiglia del bosco: i bimbi riabbracciano i genitoriIn un procedimento giudiziario riguardante una famiglia, i tre bambini sono stati riconsegnati ai genitori dopo che il tribunale ha concluso...

Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bimba malata ha diritto di stare con i genitori”Un bambino affetto da una malattia è stato ricoverato in ospedale, mentre si trovava presso una casa-famiglia in un’area boschiva.

Si parla di: 'L'insegnante è un cattivo che picchia i bambini senza esitazione?'; Bimba pestata, con i genitori. Bimbi del bosco no.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web