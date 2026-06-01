bimba pestata con i genitori bimbi del bosco no

A Bordighera, i tribunali e gli assistenti sociali sono stati accusati di non aver agito di fronte a episodi di sevizie e maltrattamenti atroci su una bambina. La piccola, chiamata Bea, è stata vittima di abusi che coinvolgevano anche i genitori. Secondo le indagini, le autorità non avrebbero preso provvedimenti adeguati nonostante le segnalazioni. La vicenda è stata resa nota pubblicamente, sollevando polemiche sulla gestione dei casi di abuso sui minori.

«Sevizie e maltrattamenti atroci». Scrivono così gli inquirenti, con una chiarezza che fa male al cuore: Beatrice, prima di morire per un trauma alla testa, ha vissuto per appena ventiquattro mesi scanditi da «violenze continue». Schiaffi, calci, pugni, umiliazioni. Ed è soltanto quello che si riesce a raccontare, perché la relazione di un magistrato o di un medico non può rendere il terrore costante, la solitudine o la tristezza che la piccina deve avere provato nel ricevere dagli adulti attorno a sé dolore e percosse continue. Le facevano addirittura i filmati con il telefonino mentre piangeva perché l’avevano costretta a fumare una sigaretta, e intanto tutti ridevano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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