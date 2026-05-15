Caso famiglia del bosco | i bimbi riabbracciano i genitori

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario riguardante una famiglia, i tre bambini sono stati riconsegnati ai genitori dopo che il tribunale ha concluso l’istruttoria. La difesa ha espresso fermezza nel rifiutare qualsiasi proposta di affidamento a persone estranee alla famiglia. Restano aperte alcune domande sul ruolo di un avvocato noto e sul possibile impatto delle sue azioni sul futuro dei minori. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi segue da vicino il caso.

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? Domande chiave Come influirà l'intervento di Simone Pillon sul destino dei tre bambini?. Perché la difesa rifiuta categoricamente ogni ipotesi di affidamento a terzi?. Quali prove devono presentare i genitori per riavere la potestà genitoriale?. Cosa ha determinato il cambio radicale della strategia legale della famiglia?.? In Breve Simone Pillon sostituisce gli avvocati Femminella e Solinas per la difesa della coppia.. I minori vivono nella casa-famiglia di Vasto dal 20 novembre 2025.. Catherine Birmingham era seguita da Daniela Coppola dopo la fuga nel 2024.. Tribunale dei minorenni dell'Aquila aveva sospeso la potestà genitoriale della coppia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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