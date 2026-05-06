Famiglia nel bosco Garante infanzia | Bimba malata ha diritto di stare con i genitori

Un bambino affetto da una malattia è stato ricoverato in ospedale, mentre si trovava presso una casa-famiglia in un’area boschiva. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità che si occupano di tutela dell’infanzia, in particolare da parte del Garante, che ha ricordato il diritto dei minori di stare con i genitori, anche in presenza di condizioni di salute delicate.

(Adnkronos) – "Suscita tutta la nostra preoccupazione la notizia del ricovero in ospedale di una dei ‘bambini del bosco' ospiti della casa-famiglia di Palmoli. Secondo quanto dichiarato dalla responsabile del reparto pediatrico dell’ospedale la bambina sarebbe affetta da una patologia all’origine della crisi respiratoria che nella serata di domenica 3 maggio ha indotto al ricovero,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori”(Adnkronos) – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre minori... Famiglia nel bosco, Garante per l’Infanzia: “Bimbi in stato di sofferenza lontani dai genitori”L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha auspicato il ricongiungimento dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, bimba ricoverata per crisi respiratoria. Garante per l'Infanzia: La mamma non è con lei; Famiglia nel bosco, un figlio ricoverato. Polemica tra garanti; La bimba della famiglia nel bosco ricoverata in ospedale; Famiglia nel bosco, Marina Terragni garante per l'infanzia svela che una figlia è ricoverata da domenica. Famiglia nel bosco, Garante infanzia: Bimba malata ha diritto di stare con i genitori'Impedire che il genitore stia assieme al figlio ammalato complica la gestione dell'assistenza nei confronti di un bambino ospedalizzato' ... adnkronos.com Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: Nessuno ha chiamato la madreLa bimba è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati avvisati solo dopo. A Fanpage.it lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della famiglia nel bosco spiega che è stato ... fanpage.it Gli inquirenti seguono la pista dei dissidi in famiglia. Continuano le audizioni in Questura di parenti. Cellulari, router e tablet sequestrati utili a ricostruire giorni cruciali e verificare le testimonianze. Doriana Leonardo #IoSeguoTgr - facebook.com facebook Pallavolo SL - Davyskiba: "Modena è stata famiglia, persone incredibili che mi hanno dato tanto, e adesso, dopo tre anni, io do tanto a loro" x.com