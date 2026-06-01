Le sorelline hanno raccontato di aver sentito urla prima di trovare la loro sorellina priva di vita, con il viso livido, la testa che pendeva e gli occhi chiusi. La testimonianza è stata decisiva nel ricostruire le fasi dell’accaduto.

Prima le urla, poi la vista del corpicino livido, la testa che ciondolava inerte, gli occhi chiusi. C’è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti, immagini shock impresse negli occhi di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2 anni, la piccola Beatrice, morta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Ritrovata a Bordighera ma, da quanto emerso, già gravemente ferita un paio di giorni prima. E’ quanto si è potuto ricostruire grazie anche all’ascolto protetto delle due sorelline, che con Bea erano state portate per il fine settimana nella casa di Perinaldo, presso il compagno della madre arrestato ieri per la morte della bambina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimba morte a Bordighera, decisiva la testimonianza delle sorelline

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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).

A #Bordighera, con le indagini sulla morte di #Beatrice: la bimba di 2 anni trovata senza vita a febbraio. La madre era stata arrestata nelle ore succesive al decesso. Ieri è finito in carcere anche il compagno, sul suo cellulare immagini choc x.com

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