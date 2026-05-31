Bimba morta a Bordighera le sorelline | Nessuno ha chiamato i soccorsi era avvolta in una coperta rossa

Secondo la Procura di Imperia, la bambina morta a Bordighera è deceduta a causa delle violenze subite da parte della madre e del suo compagno. Le sorelline della vittima hanno riferito che nessuno ha chiamato i soccorsi, e hanno descritto la bambina avvolta in una coperta rossa prima del decesso. La procura ha avviato indagini per chiarire le circostanze della morte.

Per la Procura di Imperia Beatrice è morta per le violenze subite da parte della madre e del suo compagno. A svelare l'orrore che avveniva nella casa sia di Bordighera che di Perinaldo sono state le due sorelline: "Non si muoveva. Urlavamo ma nessuno è venuto ad aiutarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Beatrice, la bimba morta a Bordighera: : «Aveva il corpo viola, nostra sorella sputava carne»

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