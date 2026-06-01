Bimba morta a Bordighera una delle sorelline smentisce il racconto della madre | Non si vedeva il viso

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delle sorelline della bambina morta a Bordighera ha smentito la versione fornita dalla madre, affermando che non si vedeva il volto della vittima. I magistrati della Procura di Imperia hanno ascoltato le due sorelle, che hanno riferito dettagli diversi rispetto a quanto dichiarato dalla madre. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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Le parole della sorellina aggiungono ulteriori dettagli sulla morte della bimba di Bordighera. La mattina del 9 febbraio le due sorelle della piccola Beatrice non sono andate a scuola e sono tornate, insieme alla madre Manuela Aiello e al compagno Emanuel Iannuzzi, da Perinaldo a Bordighera. Durante il viaggio di ritorno, ricorda una delle due bambine, “il viso di Beatrice non si vedeva”. Bimba morta a Bordighera, la ricostruzione della Procura Il racconto delle sorelle getta nuova luce sulla morte di Beatrice Il viaggio di ritorno da Perinaldo a Bordighera e le condizioni di Beatrice Bimba morta a Bordighera, la ricostruzione della Procura Secondo gli inquirenti, quel 9 febbraio le sofferenze di Beatrice sarebbero finite dopo 30 ore di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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