Secondo la psicologa dell'età evolutiva Silvana Quadrino, le due sorelle coinvolte nella tragedia potrebbero sviluppare sensi di colpa. La specialista ha spiegato che, in seguito alla morte della bambina, le sorelle potrebbero affrontare ripercussioni emotive e psicologiche legate alla loro percezione di responsabilità. La psicologa ha sottolineato l'importanza di un supporto adeguato per aiutarle a gestire eventuali sentimenti di colpa o disagio.

Nella vicenda della bimba morta a Bordighera sono state coinvolte, loro malgrado, anche le sorelline della piccola Beatrice. Le due bambine di 9 e 7 anni erano nella stessa casa di Perinaldo in cui la sorellina, secondo la Procura, è morta. E la loro testimonianza è fondamentale per ricostruire quelle ore, così come il comportamento di Manuela Aiello e Emanuel Iannuzzi nei mesi precedenti. Bimba morta a Bordighera, i rischi per le sorelline Bordighera, parla la psicologa Silva Quadrino Il pensiero magico nei ricordi dei bambini Bimba morta a Bordighera, i rischi per le sorelline Anche nel prosieguo del processo sulla morte di Beatrice a Bordighera, quindi, bisognerà fare grande attenzione alle possibili conseguenze psicologiche sulle due sorelline. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, per l'esperta "le sorelle ora possono sviluppare sensi di colpa"

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