Un uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026. Secondo le testimonianze delle sorelline della vittima, la madre e il suo compagno avrebbero messo la testa della bambina sott'acqua per farla riprendere.

È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera (Imperia) il 9 febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La ricostruzione Alle 10:30 è stata convocata una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato alcuni lividi e macchie sul corpicino che consigliarono di chiamare i carabinieri e il medico legale che, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimba morta a Bordighera, le sorelline: «Nostra madre e il compagno le hanno messo la testa sott'acqua per farla riprendere»

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