Trasferito nel carcere Marassi di Genova Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della bambina di due anni a Bordighera insieme alla compagna e madre della vittima, Manuela Aiello. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, ma mentre la donna era stata arrestata lo scorso febbraio, il 42enne è finito in manette dopo diversi mesi, a seguito dei diversi elementi sulle sevizie trovati nel suo cellulare. L’arresto di Emanuel Iannuzzi La svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice Aiello è arrivata proprio dopo le foto e i video del volto e del suo corpicino tumefatti, emersi dall’analisi del telefono di Iannuzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, Emanuel Iannuzzi trasferito al carcere Marassi: rischia una pena fino a 24 anni

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Bambina morta a Bordighera, chi è Manuel Iannuzzi: «La obbligava a fumare sigarette»

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Chi è Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della bimba morta a Bordighera: 42 anni, arrestato per maltrattamenti aggravati x.com

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