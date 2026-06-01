Bimba morta a Bordighera Emanuel Iannuzzi trasferito al carcere Marassi | rischia una pena fino a 24 anni
Emanuel Iannuzzi, accusato di aver maltrattato una bambina deceduta a Bordighera, è stato trasferito nel carcere di Marassi. L’uomo, già in custodia cautelare, rischia una condanna fino a 24 anni di carcere. La decisione è stata presa durante una revisione delle misure restrittive. Iannuzzi si trova ora in una struttura diversa rispetto a quella precedente, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze della morte.
Trasferito nel carcere Marassi di Genova Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della bambina di due anni a Bordighera insieme alla compagna e madre della vittima, Manuela Aiello. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, ma mentre la donna era stata arrestata lo scorso febbraio, il 42enne è finito in manette dopo diversi mesi, a seguito dei diversi elementi sulle sevizie trovati nel suo cellulare. L’arresto di Emanuel Iannuzzi La svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice Aiello è arrivata proprio dopo le foto e i video del volto e del suo corpicino tumefatti, emersi dall’analisi del telefono di Iannuzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Bambina morta a Bordighera, chi è Manuel Iannuzzi: «La obbligava a fumare sigarette»
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