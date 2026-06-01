Bianconi re delle preferenze | Due candidati di valore Ma il vincitore è Donati
Due candidati di valore si sono sfidati alle urne, ma il risultato finale ha premiato Donati, che ha ottenuto più voti. La vittoria è stata annunciata senza che i candidati Comanducci e Ceccarelli riuscissero a prevalere. La differenza tra Donati e gli altri concorrenti si è subito fatta notare, segnando un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori. La competizione si è conclusa con un esito chiaro e definito.
"La vera sorpresa non è stata Comanducci e nemmeno Ceccarelli. La vera sorpresa è il risultato di Donati". Maurizio Bianconi parte da qui per leggere il ballottaggio aretino. L’ex deputato del Pdl e storico esponente della destra cittadina (il consigliere comunale più votato della storia da quando c’è la nuova legge elettorale del 1993: nel 1999 prese oltre 1500 preferenze) guarda agli oltre 9mila voti raccolti dal candidato civico come al segnale politico più significativo uscito dal primo turno. "Non capisco perché Donati se ne dispiaccia: ha preso tanti voti che raccontano il dissenso che in città esiste contro le coalizioni principali e che va interpretato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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