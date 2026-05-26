Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Cammarata

Durante le elezioni comunali di Cammarata nel 2026, il candidato con il maggior numero di preferenze è stato Giuseppe Tomasino della lista “Costruire orizzonti-Giuseppe Mangiapane sindaco”, che ha ottenuto 494 voti. Seguono altri candidati al Consiglio comunale con preferenze variabili. I risultati definitivi mostrano una distribuzione di preferenze tra i diversi candidati delle liste in competizione. La consultazione ha coinvolto gli elettori locali, con un'affluenza che si attesta sui numeri complessivi delle schede valide.

Il più votato, con 494 preferenze, è stato il candidato al Consiglio comunale della lista “Costruire orizzonti-Giuseppe Mangiapane sindaco” Giuseppe Tomasino. Ma anche tutti gli altri componenti del medesimo elenco sono andati bene, anzi più che bene, contribuendo di fatto alla rielezione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni 2026: tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana

Leggi anche: Elezioni 2026: tutte le preferenza dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno; Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: sezione dedicata sul sito: per cittadini, candidati, elezioni trasparenti; Elezioni Comunali 2026: capoluoghi al voto, candidati e orari.

Elezioni #amministrative 2026: concluse le operazioni di voto e affluenza totale. Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che le operazioni di voto si sono regolarmente concluse alle ore 15 in tutte le 256 sezioni elettorali. Hanno votato x.com

Risultati elezioni comunali: i nuovi sindaci e le città al ballottaggioIl centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campo Largo. tg24.sky.it

Elezioni 2026, RISULTATI e PREFERENZE in tutti i Comuni lecchesi al votoLECCO – Si sono conclusi gli scrutini nei sette comuni della Provincia di Lecco chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Nel capoluogo, Lecco, sarà necessario il ... lecconotizie.com