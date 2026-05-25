Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana

Notizia in breve

A Siculiana, il sindaco uscente è stato riconfermato alle elezioni del 2026. Sono state ufficializzate le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per le due liste in corsa. I risultati mostrano i numeri di voti di ciascun candidato, confermando la continuità amministrativa con la rielezione dell’attuale primo cittadino. Non sono stati resi noti dettagli sui singoli numeri di preferenza o sulla ripartizione dei voti tra le liste.