Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana
A Siculiana, il sindaco uscente è stato riconfermato alle elezioni del 2026. Sono state ufficializzate le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per le due liste in corsa. I risultati mostrano i numeri di voti di ciascun candidato, confermando la continuità amministrativa con la rielezione dell’attuale primo cittadino. Non sono stati resi noti dettagli sui singoli numeri di preferenza o sulla ripartizione dei voti tra le liste.
A Siculiana è stato riconfermato l'uscente sindaco Peppe Zambito. Elezioni 2026, Giuseppe Zambito rieletto sindaco di SiculianaEcco i voti ottenuti dai candidati al Consiglio comunale di Siculiana, per le due liste dei candidati sindaco. Lista Orizzonte comune-Peppe Zambito sindacoI voti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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