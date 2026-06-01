Bianca Nannucci ha dichiarato che non andrà negli Stati Uniti, ritenendo questa la decisione migliore per lei. Ha spiegato di essere concentrata su se stessa e di non interessarsi ai record. La nuotatrice è stata ospite nella nuova puntata di Swim Zone, trasmissione disponibile sul canale YouTube di OA Sport.

Nella nuova puntata di Swim Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stata Bianca Nannucci l’ospite di eccezione. La giovane azzurra ha stupito tutto ai Campionati nazionali, conquistando il titolo nei 200 stile libero e l’argento nei 400. La promessa del nuoto italiano si è raccontata a 360 gradi, dall’inizio della sua carriera fino ai prossimi obiettivi. Le aspettative prima dei Campionati italiani: “Sono andata lì con molta sicurezza del lavoro fatto. Sapevo che se volevo potevo andare bene, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Prima di partire non ero nervosa perché avevo già fatto tutto quello dovevo. Un po’ mi aspettavo questi risultati, ma non lo potevo sapere al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bianca Nannucci: “Non andare in America la decisione migliore. Focalizzata su me stessa, non guardo ai record”

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