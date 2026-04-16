Durante i Campionati Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, la squadra femminile di 4x200 metri stile libero si è distinta, mentre nella gara individuale delle quattro vasche si è notato l’assenza di una nuotatrice importante. In questa occasione, Bianca Nannucci ha stabilito un nuovo record, superando un risultato che in passato era detenuto da Federica Pellegrini. La competizione ha visto anche l’attesa di conoscere il futuro contributo di un’altra nuotatrice, Mao.

La 4×200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella gara individuale delle quattro vasche, l’assenza di Alessandra Mao ha rappresentato un vero peccato. L’ enfant prodige tricolore è stata costretta a rinunciare all’appuntamento per via di una gastroenterite che l’ha costretta a non competere in questa competizione. Lei, detentrice del crono straordinario di 1’57?00 in considerazione della sua giovanissima età (classe 2011), è il futuro di questa specialità nel Bel Paese e forse anche a livello internazionale. Tuttavia, nell’atto conclusivo che ha assegnato anche la qualificazione agli Europei di Parigi sono arrivati riscontro confortanti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…

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