Nuoto | Bianca Nannucci abbatte il record di Pellegrini dopo 22 anni

Durante gli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, Bianca Nannucci ha stabilito un nuovo record nella categoria Cadette, superando un primato che durava da più di vent’anni. La nuotatrice ha migliorato il precedente risultato, scritto in passato da un’atleta di grande rilievo nel panorama nazionale. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse questa impresa sportiva.

A Riccione, durante gli Assoluti primaverili di nuoto, il talento di Bianca Nannucci ha riscritto la storia della categoria Cadette, superando un primato che resisteva da oltre due decenni. La diciottenne toscana, che si allena ad Antibes sotto la guida di Fred Vergnoux, ha segnato un tempo di 1’57”82 nella prova dei 200 stile, abbattendo la soglia dell’1’58” e stabilendo un nuovo record italiano. Il nuovo primato nazionale e il valore della prestazione. La prestazione della nuotatrice fiorentina assume un rilievo straordinario se contestualizzata nel del nuoto nazionale. Il marchio registrato da Nannucci infrange un limite che apparteneva a Federica Pellegrini, la quale aveva fissato lo standard precedente il 4 luglio 2004 durante il Trofeo Settecolli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto: Bianca Nannucci abbatte il record di Pellegrini dopo 22 anni Notizie correlate Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4×200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nuoto, Domina e Nannucci convocate per il collegiale nazionalePrato, 17 febbraio 2026 - Il direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, ha convocato le dieci migliori giovani promesse... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sara Curtis e Lisa Angiolini illuminano la scena nei campionati italiani, Cerasuolo super nei 100 rana; LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti e Cerasuolo convincenti. Bianca Nannucci batte il record di Pellegrini: vola la 4x200 sl femminileBianca Nannucci riscrive la storia del nuoto, superando il record di Pellegrini e spingendo la 4x200 sl femminile ... it.blastingnews.com Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4x200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella gara individuale delle quattro vasche, l'assenza di ... oasport.it 2026 Italian Swimming Championship Women's 200m Freestyle Final fin2026.microplustiming.com/export/NU_2026… Bianca Nannucci 1:57.82 Anna Chiara Mascolo 1:58.09 Simona Quadarella 1:58.23 4. Sara Gailli 1:58.69 5. Matilde Biagiotti 1:59 x.com Cucina laccata opaca bianca a poro chiuso, si ingiallisce subito - facebook.com facebook