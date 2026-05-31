Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, settimo appuntamento del campionato MotoGP. Il pilota ha corso con un casco dedicato a Zanardi. La gara si è disputata sul circuito toscano e ha visto Bezzecchi tagliare il traguardo davanti agli avversari. È il primo successo stagionale per il motociclista, che ha battuto la concorrenza in una competizione molto combattuta.

AGI - Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. Per il pilota riminese dell' Aprilia si tratta della prima vittoria in assoluto sul tracciato toscano, un successo che gli consente di consolidare la leadership nella classifica del campionato del mondo. Il ventisettenne italiano, scattato dalla pole position, ha tagliato il traguardo con un vantaggio superiore ai tre secondi sul compagno di squadra Jorge Martin. Completa il podio la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che ha concluso in terza posizione dopo aver guidato la corsa per gran parte della prima metà della gara. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Motomondiale, Bezzecchi (con il casco dedicato a Zanardi) trionfa al Mugello

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BEZZECCHI al MUGELLO: oggi ha vinto un SOGNO italiano

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Marco Bezzecchi non era solo: il trionfo al Mugello con il casco dedicato ad Alex ZanardiMarco Bezzecchi ha vinto al Mugello indossando un casco dedicato ad Alex Zanardi.

Motomondiale, Bezzecchi trionfa al MugelloMarco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, settimo appuntamento stagionale.

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