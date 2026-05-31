Il pilota di motociclismo ha ottenuto la sua prima vittoria al Gran Premio d'Italia sul circuito di Mugello, affermando che vincere nel suo paese era un sogno di infanzia. Ha ringraziato la casa produttrice con cui corre, evidenziando la soddisfazione personale e professionale per il risultato ottenuto. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il team e per il pilota, che ha espresso orgoglio per il lavoro svolto e ha condiviso la gioia del traguardo raggiunto.

Vincere al Mugello "è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici". Questa la reazione a caldo di Marco Bezzecchi dopo la grande vittoria al GP d'Italia. Il leader iridato della MotoGP non aveva mai vinto la gara di casa, farlo sull'Aprilia, nell'anno in cui sta volando in testa al Mondiale della classe regina, rende questa giornata praticamente indimenticabile. Poi ha raccontato così la sua gara: "Quando Bagnaia mi ha passato non volevo stressare gomme, freni e tutta la moto, ho un po' gestito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Vincere al Mugello era il sogno che avevo da bambino. Grazie Aprilia!"

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