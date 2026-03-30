Motogp il record di Bezzecchi | 121 giri in testa Aprilia e il sorpasso a Ducati

In una gara di MotoGP a Austin, il pilota ha stabilito un nuovo record di 121 giri in testa durante la competizione. Aprilia si è affermata come la squadra dominante, superando Ducati, che ora si trova in seconda posizione. La corsa si è conclusa con il sorpasso definitivo di Aprilia sulla casa italiana, segnando un momento importante nella stagione.

Austin, 30 marzo 2026 – Sorpasso sancito. Non ci sono dubbi. Aprilia è oggi la moto di riferimento in Motogp e Ducati insegue. I passi avanti della RS-GP sono tangibili, non solo con Marco Bezzecchi ma anche con Jorge Martin, mentre la Desmosedici vive con qualche decimo di ritardo sul passo ed è aggrappata a Marc Marquez. Certamente Fabio Di Giannantonio sta facendo cose importanti, ma se si parla di lotta mondiale sempre al numero 93 bisogna tornare e prima di emettere giudizi definitivi sul prototipo 2026 si attenderà il ritorno alla piena forma. E’ un Marquez non al top dopo l’infortunio autunnale e probabilmente solo dal prossimo appuntamento di fine aprile si vedrà lo spagnolo vicino al suo miglior livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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