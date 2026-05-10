Jorge Martin | So come essere veloce in sella all’Aprilia il sorpasso su Bezzecchi è stato al limite

Durante il quinto round del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP a Le Mans, Jorge Martin ha ottenuto un risultato spettacolare con un sorpasso al limite su Bezzecchi. Lo spagnolo ha commentato di sapere come guidare veloce sulla sua Aprilia e ha dimostrato abilità sorprendenti in pista. La gara ha visto Martin protagonista di azioni di alta precisione e velocità, contribuendo a un evento emozionante per gli appassionati di motociclismo.

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Un altro capolavoro firmato da Jorge Martin a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito francese la domenica è griffata “Aprilia” con tre moto di Noale primi tre posti: Martin davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura (Team Trackhouse). Un risultato che in top-class non era mai stato ottenuto dalla casa italiana. A completare la top-5 sono stati Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Pedro Acosta (KTM). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati), quando era in lotta per la piazza d’onore. Con questo risultato, Martin è in scia a Bezzecchi in classifica mondiale, con un solo punto di distacco dal leader del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jorge Martin: “So come essere veloce in sella all’Aprilia, il sorpasso su Bezzecchi è stato al limite” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Jorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo il test di adattamentoIl ritorno alle competizioni di alto livello manifesta la piena ripresa di un talento tra i più promettenti del MotoGP, che dopo un periodo di... Leggi anche: Jorge Martin vince a Le Mans, Bezzecchi secondo: storica tripletta per l'Aprilia con Ogura terzo. Bagnaia cade Argomenti più discussi: Jorge Martin: Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto così; MotoGP 2026. GP di Francia. Jorge Martin, capolavoro nella Sprint a Le Mans: Sono un pilota più completo rispetto al 2024; MotoGP Francia, Martin e la partenza super: Con Aprilia sempre meglio; MotoGp: Martin vince la sprint a Le Mans, tegola per Marc Marquez.