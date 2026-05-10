Jorge Martin | So come essere veloce in sella all’Aprilia il sorpasso su Bezzecchi è stato al limite
Durante il quinto round del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP a Le Mans, Jorge Martin ha ottenuto un risultato spettacolare con un sorpasso al limite su Bezzecchi. Lo spagnolo ha commentato di sapere come guidare veloce sulla sua Aprilia e ha dimostrato abilità sorprendenti in pista. La gara ha visto Martin protagonista di azioni di alta precisione e velocità, contribuendo a un evento emozionante per gli appassionati di motociclismo.
Un altro capolavoro firmato da Jorge Martin a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito francese la domenica è griffata “Aprilia” con tre moto di Noale primi tre posti: Martin davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura (Team Trackhouse). Un risultato che in top-class non era mai stato ottenuto dalla casa italiana. A completare la top-5 sono stati Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Pedro Acosta (KTM). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati), quando era in lotta per la piazza d’onore. Con questo risultato, Martin è in scia a Bezzecchi in classifica mondiale, con un solo punto di distacco dal leader del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it
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