Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio di casa sul circuito del Mugello, arrivando primo davanti ai compagni di squadra. Al giro 14, il pilota di 28 anni ha superato in curva un collega di squadra, conquistando la vittoria. Bezzecchi ha esultato piangendo sul podio, descrivendo la vittoria come un sogno di infanzia. La gara si è conclusa con l’Aprilia al primo posto, con il pilota che ha mostrato grande concentrazione durante tutto l’evento.

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di casa e scoppia in lacrime sul podio. Il ventottenne di Rimini al giro 14 infila magistralmente in curva il compagno di squadra Martin e porta l’Aprilia sul gradino più alto del podio del circuito toscano. A fine gara il motociclista festeggia con Kimi Antonelli. Ad accomunarli il primato nelle classifiche mondiali. Come nella gara del Mugello, il Bez nella classifica iridata, con 142 punti, stacca il compagno Jorge Martin a quota 127. Buona anche la prestazione di Bagnaia ieri. Il pilota piemontese porta la sua Ducati al terzo posto. Bezzecchi, le parole a fine gara. Così il pilota molto emozionato: “È incredibile, è un sogno che avevo fin da bambino e riuscire a realizzarlo oggi è fantastico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Bezzecchi al Mugello: “E’ un sogno che avevo sin da bambino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bezzecchi: "Vincere al Mugello era il sogno che avevo da bambino. Grazie Aprilia!"Il pilota di motociclismo ha ottenuto la sua prima vittoria al Gran Premio d'Italia sul circuito di Mugello, affermando che vincere nel suo paese era...

Bezzecchi: “Vincere al Mugello è il sogno che avevo da bambino. Il casco per Zanardi? Mi son detto che anche io avrei dovuto far qualcosa”Marco Bezzecchi ha dichiarato che vincere al Mugello rappresenta un sogno d'infanzia, un obiettivo coltivato fin da piccolo, quando i genitori lo...

Temi più discussi: MotoGp, Bezzecchi è dominante al Mugello: è primo davanti a Martin. Storica doppietta per l'Aprilia; MotoGp, Gp Mugello in Italia, vince Marco Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia; Motogp: Bezzecchi vince al Mugello davanti a Martin, festa con Antonelli; MotoGp, Bezzecchi vince al Mugello davanti a Martin e Bagnaia.

Il #GPDItalia al #Mugello promette scintille! Marco #Bezzecchi ha concrete chance da Mondiale, mentre l'attesissimo rientro di Marc #Marquez mescola le carte. E #Bagnaia vuole la rivincita in casa! Sarà un weekend di fuoco per il #Motomondiale. Leggi x.com

Marco Bezzecchi Wins the Italian Grand Prix in a Dream Home Victory That Will Live Forever at Mugello reddit

La festa perfetta di Bezzecchi al Mugello: quel rigore lontano dalle sue origini di un ragazzo in missioneAltro che goliardie da Riviera: l'azzurro studia, lavora, vizi banditi, stravizi figuriamoci. In piena sintonia con una squadra, l’Aprilia, che ha rilevato il testimone dalla Ducati ... corriere.it

Bezzecchi e l’abbraccio con Kimi Antonelli al Mugello dopo il trionfo: Mi fai gasare troppoDopo la vittoria di Marco Bezzecchi nel GP d'Italia MotoGP al Mugello, Kimi Antonelli lo ha abbracciato nel parco chiuso: Fai paura, mi fai gasare ... fanpage.it