Un uomo ha raccontato di aver bevuto otto tazzine di caffè al giorno per mesi, cercando di contrastare la stanchezza. Dopo aver ignorato sintomi come spossatezza cronica e sudorazioni notturne, è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin di stadio II. La diagnosi è stata effettuata dopo aver consultato un medico, che ha riscontrato i segnali clinici e avviato gli esami necessari.

Aveva ignorato per mesi segnali allarmanti come spossatezza cronica e sudorazioni notturne, cercando di sopperire alla stanchezza con forti dosi di caffeina per riuscire a sostenere i turni mattutini del suo lavoro in una nota catena di ristorazione. Poi l’amara sorpresa. È la storia di Conor Mulvanerton che nel 2024 ha dovuto affrontare un serio problema di salute. Quei sintomi, inizialmente sottovalutati, si sono rivelati i segnali inequivocabili di una patologia grave: nel novembre del 2024 a Mulvanerton è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin in stadio II. Il percorso di cura si è complicato ulteriormente quando la malattia ha mostrato segni di recidiva, rendendo indispensabile il ricorso a un trapianto di cellule staminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bevevo ogni giorno otto tazzine di caffè al giorno per combattere la stanchezza. Ma era il linfoma di Hodgkin di stadio II”: la storia di Conor Mulvanerton

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