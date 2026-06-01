Bevevo ogni giorno otto tazzine di caffè al giorno per combattere la stanchezza Ma era il linfoma di Hodgkin di stadio II | la storia di Conor Mulvanerton
Un uomo ha raccontato di aver bevuto otto tazzine di caffè al giorno per mesi, cercando di contrastare la stanchezza. Dopo aver ignorato sintomi come spossatezza cronica e sudorazioni notturne, è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin di stadio II. La diagnosi è stata effettuata dopo aver consultato un medico, che ha riscontrato i segnali clinici e avviato gli esami necessari.
Aveva ignorato per mesi segnali allarmanti come spossatezza cronica e sudorazioni notturne, cercando di sopperire alla stanchezza con forti dosi di caffeina per riuscire a sostenere i turni mattutini del suo lavoro in una nota catena di ristorazione. Poi l’amara sorpresa. È la storia di Conor Mulvanerton che nel 2024 ha dovuto affrontare un serio problema di salute. Quei sintomi, inizialmente sottovalutati, si sono rivelati i segnali inequivocabili di una patologia grave: nel novembre del 2024 a Mulvanerton è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin in stadio II. Il percorso di cura si è complicato ulteriormente quando la malattia ha mostrato segni di recidiva, rendendo indispensabile il ricorso a un trapianto di cellule staminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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