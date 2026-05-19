Morte del fondatore di Mango arrestato il figlio | la storia del caso Andic giorno per giorno

L’arresto di Jonathan Andic, coinvolto nell’indagine sulla morte del padre Isak, ha portato alla luce una vicenda giudiziaria che si sviluppa nel corso delle ultime settimane. La vicenda riguarda la scomparsa e la morte del fondatore di Mango, avvenuta alcuni anni fa, e le successive indagini che hanno portato all’arresto del figlio. Le accuse nei confronti di Andic si sono accumulate nel tempo, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza sui fatti.

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14 dicembre 2024 Isak Andic muore all’età di 71 anni precipitando nel vuoto nelle grotte di Collbató, sul monte Montserrat, nei pressi di Barcellona. Il figlio maggiore, Jonathan, suo unico compagno di escursione, chiama i servizi di emergenza, che possono solo constatare il decesso di Isak, grande appassionato di escursionismo. Due giorni dopo, il 16, i Mossos d’Esquadra interrogano Jonathan e trattano il caso come un incidente. All’epoca, Jonathan era responsabile di Mango Man, la linea maschile che aveva creato più di 15 anni prima. Nel 2014 era arrivato addirittura a condividere la guida del gruppo, ma gli scarsi risultati degli anni successivi (nonostante il fatturato record) avevano portato Isak a riprenderne le redini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio: la storia del caso Andic giorno per giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video il figlio del fondatore di mango arrestato per l'omicidio del padre Sullo stesso argomento Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan AndicLa polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, Isak Andic, per l’omicidio del padre. Morte del fondatore di Mango Isak Andic, dopo due anni la svolta: il figlio arrestato con l’accusa di omicidioJonathan Andic, figlio del fondatore di Mango Isak Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte del padre, precipitato durante... #Spagna Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo #Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. Arrestato il figlio maggiore, Jonathan Andic, con l'accusa x.com Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio: la storia del caso Andic giorno per giornoL’arresto di Jonathan Andic, indagato per la morte del padre Isak, è l’ultimo capitolo di un caso iniziato nel dicembre 2024, dopo il presunto incidente che è costato la vita al fondatore di Mango ... vanityfair.it Morte del fondatore di Mango Isak Andic, dopo due anni la svolta: il figlio arrestato con l’accusa di omicidioJonathan Andic, figlio del fondatore di Mango Isak Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte del padre, precipitato durante un’escursione ... fanpage.it