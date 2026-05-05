Matilde Hong, adottata dal Vietnam, è scomparsa all’età di nove anni a causa di un neuroblastoma. Sua madre ha ricordato come la bambina abbia affrontato la malattia con grande determinazione, spesso dando coraggio ai genitori. Patrizia e Luca, i genitori, hanno deciso di dedicarsi a iniziative di sensibilizzazione e testimonianza dopo la perdita della figlia, cercando di mantenere vivo il suo ricordo.

A 4 anni arriva la diagnosi: neuroblastoma, una forma tumorale pediatrica aggressiva. Dopo un primo percorso di cure che aveva dato speranza, la malattia si ripresenta con maggiore forza. Matilde affronta tutto con una determinazione sorprendente, fino all’11 luglio 2020, quando si spegne a soli 9 anni, due giorni prima del suo decimo compleanno. Da quel dolore immenso, i genitori hanno scelto di trasformare la memoria della figlia in impegno concreto, sostenendo la ricerca sul neuroblastoma e diventando volontari molto attivi dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Abbiamo intervistato mamma Patrizia per raccontare la sua - la loro - storia «che vogliamo far conoscere, non perché sia eccezionale, ma perché la patologia di Matilde è ancora poco conosciuta e più se ne parla, più si aiuta la ricerca a progredire».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Storia di Matilde Hong, adottata dal Vietnam e scomparsa a 9 anni per un neuroblastoma. Mamma Patrizia: «Ha affrontato la malattia con una forza incredibile. Spesso era lei a dare coraggio a noi. Il vuoto resta ogni giorno»

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