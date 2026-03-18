Kenan Yildiz ha commentato i confronti frequenti con Alessandro Del Piero, affermando di non apprezzare il paragone perché lui ha appena iniziato e Del Piero è considerato una leggenda mondiale. Il giovane attaccante ha dichiarato di voler seguire il proprio percorso e di non voler essere paragonato a grandi campioni già affermati nel calcio internazionale.

Kenan Yildiz ha parlato del continuo paragone che viene fatto tra lui e Alessandro Del Piero. Vediamo che cosa ha detto il turco. Kenan Yildiz è stato protagonista di una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giovane fantasista ha affrontato apertamente il tema del continuo paragone con Alessandro Del Piero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Di seguito le parole del numero 10 bianconero su questo continuo accostamento tra i due, e sulla volontà di voler costruire una storia tutta sua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz si espone sul paragone con Del Piero: «Non mi piace, io ho appena cominciato mentre lui è una leggenda mondiale. Voglio fare questo»

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