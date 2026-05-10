Nathaly Caldonazzo è stata ospite a “Verissimo” e ha parlato dell’incidente che l’ha lasciata claudicante, impedendole di fare musical o posare in costume. Ha anche menzionato di aver avuto pensieri estremi dopo l’incidente. La showgirl ha raccontato di aver incontrato il marito, con il quale ha un rapporto a distanza, e ha condiviso alcuni dettagli sul matrimonio celebrato il 24 aprile scorso.

Nathaly Caldonazzo è stata ospite ieri, 9 maggio, a “Verissimo” dove ha raccontato tutto del suo matrimonio con Filippo Maria Bruni che si è celebrato il 24 aprile scorso. La vita da matrimonio però non stravolgerà la vita dei neo coniugi: “È un amore a distanza. Lui vive a Bari e io a Roma. Continueremo così, ma ci raggiungiamo ogni settimana”. E ancora: “È stata una bellissima festa, è stato ancora più bello di quello che immaginavo. La parola d’ordine è stata entusiasmo”. L’ex moglie di Filippo Maria Bruni era tra gli invitati alla festa: “ Lei è simpaticissima, sono stati sposati sette anni e sono rimasti in ottimi rapporti”. L’attrice invece non è rimasta in buoni rapporti con il primo marito Riccardo Sangiuliano, con cui ha avuto nel 2004 la figlia Mia: “Con il papà di Mia siamo bloccati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’incidente sono claudicante, non posso più fare musical né posare in costume. Ho avuto pensieri estremi. Poi ho incontrato mio marito, il nostro è un amore a distanza”: parla Nathaly Caldonazzo

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