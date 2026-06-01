berrettini vendica sinner

Matteo Berrettini ha vinto contro Juan Manuel Cerundolo con i punteggi di 6-3, 7-6, 7-6, qualificandosi per i quarti di finale del torneo di Parigi dopo cinque anni. La vittoria rappresenta il ritorno ai quarti e un momento di soddisfazione personale. La sua vittoria ha anche un effetto simbolico, considerando il legame tra Berrettini e il collega Sinner, che ha recentemente superato un infortunio.

E’ davvero tornato.Matteo Berrettini batte 6-3 7-6 7-6 Juan Manuel Cerundoloe torna ai quarti di finale del Roland Garros dopo 5 anni dall’ultima volta e regala il riscatto all’amicoJannik Sinner. Il numero uno del mondo era uscito dal torneo al secondo turno contro l’albiceleste, per un fatale malore, probabilmente dovuto al torrido caldo di Parigi. Insomma, era dallo Us Open 2022 che il romano non raggiungeva questo traguardo. Ma sono bastati tre set per tenere a bada l’argentino e riaccendere il sogno, vendicare l’altoatesino e riposarsi dopo le fatiche del match con Francisco Comesana. Ed ora dall’altra parte del nastro, perThe Hammer, si presenterà uno traMatteo Arnaldi e Frances Tiafoe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Dopo Flavio Cobolli tocca a Matteo Berrettini. L’azzurro si sbarazza di Juan Cerundolo e vola ai quarti. Doppia vittoria, dunque, per Berrettini. Vince il pass per i quarti e vendica Jannik Sinner che, proprio con l’argentino si era dovuto arrendere a causa di un i x.com

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