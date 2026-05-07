Oggi il focus è su Berrettini, mentre Sinner resta in panchina. I tennisti italiani sentono la pressione di giocare in casa e di ottenere buoni risultati nei grandi tornei. La tensione tra i giocatori cresce anche a causa delle sfide e delle aspettative legate a questa fase della stagione. Il circuito professionistico sta diventando sempre più competitivo e stressante per chi si trova sotto i riflettori.

Son tutti un po' nervosi: per i premi degli Slam, perché per gli italiani è il torneo di casa e, in generale, perché il circuito sta diventando stressante. In attesa dell'esordio di Berrettini oggi, di Musetti domani e quello di Sinner sabato (oggi sul Pietrangeli non prima delle 18 la sfida tra Ofner e Michelsen che definirà il suo avversario), c'è il romano Cobolli che compie 24 anni a Roma e sogna di "riuscire a godermela senza mettermi pressione". Il che al Foro è complicato, davanti a parenti e amici e con una classifica che numero 12 che è al limite della Top 10: "Credo che solo Matteo possa capire realmente cosa si prova quando giochiamo qui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In attesa di Sinner oggi c’è Berrettini

IL VIDEO IMPRESSIONANTE DI SINNER E BERRETTINI A DUBAI: L’ALLENAMENTO DEGLI ITALIANI

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