Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale a Parigi dopo cinque anni, vincendo il match contro un avversario in tre set. Nel tie-break finale, ha recuperato da uno svantaggio grazie a due ace e a un servizio efficace, che gli hanno consentito di chiudere il punto. Durante l'incontro, ha impiegato colpi di diritto potenti e precisi, e ha mantenuto alta la concentrazione nei momenti decisivi, dominando l'avversario nel gioco di risposta e nei punti chiave.

? Punti chiave Come ha fatto Berrettini a recuperare lo svantaggio nel tie-break finale?. Quali colpi tecnici hanno permesso al romano di dominare l'avversario?. Perché la gestione psicologica è stata decisiva durante i momenti critici?. Quanto potrà scalare il ranking mondiale dopo questa vittoria fondamentale?.? In Breve Vittoria per 6-3, 7-6, 7-6 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo.. Match durato due ore e trentadue minuti con tre set disputati.. Risalita prevista dal ranking 105 verso la posizione top 50 mondiale.. Recupero decisivo nel tie-break finale vinto per 8-6 dopo svantaggio 6-3.. Berrettini torna ai quarti del Roland Garros dopo cinque anni: la battaglia di due ore e trentadue minuti contro Cerundolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

© Ameve.eu - Berrettini trionfa a Parigi: torna ai quarti dopo 5 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER, trionfo e gloria: a Monte Carlo è TITOLO e NUMERO 1 del mondo | Schiaffo al Volo

Notizie e thread social correlati

Berrettini è eccezionale: sconfigge Cerundolo in tre set e torna ai quarti a Parigi dopo 5 anniMatteo Berrettini ha battuto Juan Manuel Cerundolo in tre set, con i parziali di 6-3, 7-6 e 7-6, dopo due ore e 32 minuti di partita.

LIVE Berrettini-J. Cerundolo 6-3 7-6 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta contro l’argentino e torna ai quarti dopo quattro anni!Matteo Berrettini ha battuto l’argentino in tre set, con i parziali di 6-3, 7-6 e 7-6, e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros...

Temi più discussi: Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Tennis, per Berrettini buona la prima a Parigi; Impresa di Berrettini, vince la partita infinita.

Roland Garros 2026, Berrettini vince con Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6: Matteo vola ai quartiLa diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Berrettini va agli ottavi di finale Battuto in cinque set Comesana (7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6) #SkySport #SkyTennis x.com

L'Italtennis a Parigi c'è: impresa Berrettini dopo 5 ore di gioco. Anche Cobolli e Arnaldi agli ottaviC'è un’Italia che vince al Roland-Garros. E ricomincia da tre. A pochi giorni dall’80/o anniversario della Repubblica, volano come Frecce tricolori nel cielo di Parigi gli azzurri impegnati nello slam ... gazzettadiparma.it