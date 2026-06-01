Berrettini-J Cerundolo oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini affronterà Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale di Roland Garros 2026, nel torneo di singolare maschile. L’incontro si terrà oggi, con orario e modalità di trasmissione ancora da definire. Il vincitore accederà ai quarti di finale del torneo.

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Proverà a qualificarsi ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis l’azzurro Matteo Berrettini, che nell’incontro degli ottavi di finale sarà opposto all’ argentino Juan Manuel Cerundolo. Il match del quarto turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini e l’argentico Juan Manuel Cerundolo nel quarto turno del Roland Garros non   sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Juan Manuel Cerundolo vs Matteo Berrettini | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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