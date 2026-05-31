Dove vedere in tv Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 | orario programma streaming
Matteo Berrettini affronterà Juan Cerundolo nel primo turno di Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno. Dopo aver vinto una partita lunga oltre cinque ore contro Francisco Comesaña, Berrettini scenderà in campo intorno alle 11 del mattino, nel terzo match del giorno. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming.
Reduce dalla maratona di oltre cinque ore che lo ha visto battere Francisco Comesaña al super tiebreak del quinto set, Matteo Berrettini tornerà in azione nella giornata di lunedì 1° giugno (terzo match dalle ore 11.00 dopo due partite femminili) per affrontare un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo, negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il trentenne romano può già ritenersi ampiamente soddisfatto per aver raggiunto la seconda settimana a Parigi, ma a questo punto l’obiettivo diventa quello di superare anche lo scoglio del quarto turno ed eguagliare quanto fatto nella sua ultima partecipazione all’Open di Francia (datata 2021). L’ex finalista di Wimbledon giocherà contro il 24enne sudamericano che ha eliminato il n. 🔗 Leggi su Oasport.it
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