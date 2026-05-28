Jannik Sinner, numero uno del mondo e del seeding, scenderà in campo al secondo turno di Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver vinto all’esordio contro un avversario francese, l’italiano prosegue la sua partecipazione nel torneo di tennis. La partita si svolgerà oggi, con dettagli su orario, trasmissione in tv e streaming ancora da confermare.

Torna in campo al Roland Garros 2026 di tennis, dopo la vittoria all’esordio contro il transalpino Clement Tabur, l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nel match del secondo turno sarà opposto all’ argentino Juan Manuel Cerundolo. Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier: l’unico precedente, risalente a Wimbledon 2023, vide Sinner dominare con un triplice 6-2. La sfida che vedrà protagonisti Jannik Sinner e l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

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SINNER vs CERÚNDOLO: A CHE ORA GIOCA E DOVE VEDERLA | Roland Garros 2026

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@janniksin J. Cerundolo domani alle 12. Previste temperature di 31 gradi . Speriamo bene #Sinner #RolandGarros x.com

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