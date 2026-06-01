Berrettini-J Cerundolo oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Oggi si disputa l'incontro tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale di singolare maschile a Roland Garros 2026. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Berrettini cerca di qualificarsi per i quarti di finale, affrontando l’avversario argentino nel match che si svolgerà a Parigi. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo di singolare maschile.

Proverà a qualificarsi ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis l’azzurro Matteo Berrettini, che nell’incontro degli ottavi di finale sarà opposto all’ argentino Juan Manuel Cerundolo. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SVAJDA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-DANILINATRACY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) Il match del quarto turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Juan Manuel Cerundolo vs Matteo Berrettini | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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Berrettini-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale di Roland Garros 2026, nel torneo di singolare maschile.

Dove vedere in tv Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Juan Cerundolo nel primo turno di Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno.

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