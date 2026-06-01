“Ho due attributi così”. È questa la frase esclamata da Matteo Berrettini dopo aver chiuso in tre set il match contro Juan Manuel Cerundolo che gli ha permesso di qualificarsi ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2021. Ma non è solo questione di attributi: Berrettini finalmente è sorridente, felice, leggero, rilassato come non si vedeva da tempo. “Il tennis è l’amore della mia vita, se no non sarei qui dopo tutte le pause, gli infortuni. Sono nuovamente tornato, grazie a queste persone (indicando il suo angolo, ndr). Non ero sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora mi sento bene grazie anche al mio carattere”, ha esclamato a fine partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Ilfattoquotidiano.it - Berrettini è tornato a martellare: battuto Cerundolo in 3 set, è ai quarti del Roland Garros. “Non ero più sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora sto bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Berrettini vola ai quarti al Roland Garros, Cerundolo battuto in tre setMatteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros dopo aver battuto Cerundolo in tre set.

Cobolli soffre, ma vola ai quarti di finale al Roland Garros 2026. Svadja ko in 4 set, ora Berrettini-CerundoloFlavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, sconfiggendo Svadja in quattro set con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7...

Temi più discussi: Roland Garros, Berrettini: Ho pensato di non riuscire a tornare; Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 30 maggio · Tennis ATP e WTA; Berrettini show al Roland Garros: 6-4 6-4 6-4 a Rinderknech; Berrettini vince dopo oltre 5 ore e torna agli ottavi del Roland Garros. I match point salvati e il super tie-break: l'impresa di Matteo.

Bentornato Matteo, oggi the Hammer è tornato a essere martello e soprattutto ha smesso di sentirsi incudine. Sei stato grande! Dajeeeeee! #Berrettini #RolandGarros x.com

Finale del Roland Garros 2013, Djokovic è in vantaggio di un break nel decisivo sul 4-3 40-40, perde il punto dopo aver toccato la rete (probabilmente MOLTO inutilmente) per un facile smash. Subisce il break, perde il set e il match dopo (9-7) reddit

Berrettini ai quarti del Roland Garros, il gesto rivolto alla panchina: Qui grazie al mio carattereMatteo Berrettini conquista i quarti di finale del Roland Garros con cuore, testa e personalità. È tornato a giocare il torneo francese dopo cinque anni e ha brillato: l'ultima impresa è contro Cerund ... fanpage.it

Roland Garros 2026, Berrettini vince con Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6: Matteo vola ai quartiLa diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it