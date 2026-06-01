Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, dopo aver sconfitto in tre set l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La vittoria di oggi, lunedì 1 giugno, ha concluso il match senza lasciare spazio a complicazioni. Al termine dell’incontro, il tennista italiano ha mostrato sollievo, lasciando andare la tensione accumulata durante la partita.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini festeggia i quarti del Roland Garros. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha battuto in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo e al termine del match ha lasciato andare tutta la tensione accumulata. Berrettini si è girato infatti verso il suo angolo dove, oltre all'allentore, sedeva anche il fratello Jacopo,. L'articolo Berrettini ai quarti del Roland Garros e sogna: “Ora senza Sinner.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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