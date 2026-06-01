Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 tra le case di Valbrembro, in provincia di Bergamo. I soccorsi sono intervenuti sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni alle strutture. La dinamica dell'incidente rimane da chiarire.

Un ultraleggero, per cause ancora in corso di aggiornamento, è precipitato intorno alle 16 a Valbrembro, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell’aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso: sul posto, oltre ai soccorritori, anche il comando provinciale di Bergamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, ultraleggero precipita tra le case di Valbrembro: i soccorsi

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Ultraleggero cade tra le case a Valbrembo, Bergamo: muore 26enne, grave 19enne

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