Modena sotto assedio | la Polizia Stradale è ai minimi storici

A Modena, la presenza della Polizia Stradale si riduce ai livelli più bassi di sempre, con solo 117 agenti in servizio. Questa diminuzione mette sotto pressione i servizi di controllo e sicurezza nelle strade della città, lasciando poche risorse disponibili per la gestione del traffico e la prevenzione degli incidenti. La riduzione numerica è stata confermata dalle fonti ufficiali, che evidenziano una situazione critica per il settore.

? Cosa sapere Solo 117 agenti della polizia stradale garantiscono la sicurezza sul territorio di Modena.. Il calo degli organici a Mirandola e Pavullo mette a rischio la vigilanza stradale.. Solo 117 agenti della polizia stradale garantiscono la sicurezza su tutto il territorio modenese, una cifra che segna il punto più basso registrato finora e mette a rischio i servizi essenziali per i cittadini. Il quadro che emerge dai dati del Siulp è drammatico: la carenza di personale ha raggiunto livelli tali da rendere difficile persino l’ordinaria vigilanza sulle strade della provincia. La situazione è stata discussa durante un recente incontro tra la delegazione sindacale e la dirigente del Compartimento polizia stradale Emilia-Romagna, Simonetta Lo Brutto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena sotto assedio: la Polizia Stradale è ai minimi storici Notizie correlate Amazon echo show 8 e 11 prezzi ai minimi storicii display intelligenti offrono interazioni avanzate rispetto ai semplici altoparlanti. Champions League, il Bayern umilia l’Atalanta: finisce 1-6, Italia ai minimi storiciL’Atalanta non ha retto l’urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale Era rimasta solo... Panoramica sull’argomento Polizia stradale, l’allarme: Organico ai minimi storiciIl Siulp: Solo 117 agenti per tutta la provincia, impossibile garantire la vigilanza. Incontro con i vertici regionali per segnalare al Ministero la necessità di rinforzi. . msn.com Polizia stradale sotto organicoNella sezione di Campobasso del distaccamento della polizia stradale la pianta organica dovrebbe essere di 43 dipendenti contro il numero attuale di 30 unità. L'allarme viene rilanciato ancora una ... rainews.it