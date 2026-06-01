Bergamo prima in Lombardia contro i Neet | tasso giovanile al 7,2% minimo storico - I grafici

Da ecodibergamo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bergamo il tasso di giovani inattivi tra i 15 e i 29 anni, i cosiddetti Neet, è sceso dal 16,3% al 7,2% negli ultimi cinque anni. Si tratta del valore più basso mai registrato nella regione. La diminuzione rappresenta circa 9 punti percentuali. I dati sono stati pubblicati attraverso grafici ufficiali e mostrano un miglioramento nel livello di occupazione giovanile rispetto al passato.

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OCCUPAZIONE. Bergamo registra il tasso Neet più basso della Lombardia: dal 16,3% al 7,2% in cinque anni. Migliora anche l’inclusione femminile, sotto la media regionale per il secondo anno consecutivo. A Bergamo, analizzando nel quinquennio 2021-2025 il fenomeno Neet - ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni non inseriti in percorsi di studio, lavoro o formazione professionale - si registra una contrazione strutturale dell’inattività che ha portato il tasso totale dal 16,3% del periodo post-pandemico all’attuale 7,2%. Questa performance permette alla provincia di Bergamo di mantenere la sua posizione di vantaggio non solo rispetto alla media lombarda (8,5%), ma soprattutto nei confronti del dato nazionale, che si attesta al 13,3%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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