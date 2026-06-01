Bergamo prima in Lombardia contro i Neet | tasso giovanile al 7,2% minimo storico - I grafici

Notizia in breve

A Bergamo il tasso di giovani inattivi tra i 15 e i 29 anni, i cosiddetti Neet, è sceso dal 16,3% al 7,2% negli ultimi cinque anni. Si tratta del valore più basso mai registrato nella regione. La diminuzione rappresenta circa 9 punti percentuali. I dati sono stati pubblicati attraverso grafici ufficiali e mostrano un miglioramento nel livello di occupazione giovanile rispetto al passato.