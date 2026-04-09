Neet in Italia allarme Ocse 2026 | record negativo e laureati 25-34 anni al minimo storico
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha diffuso il rapporto “Foundations for Growth and Competitiveness 2026”, evidenziando un aumento dei Neet in Italia e un calo dei laureati tra i 25 e i 34 anni, raggiungendo il livello più basso mai registrato. Secondo il documento, nel 2026 si prevede un record negativo di giovani non occupati né impegnati in percorsi di formazione, e i laureati in quella fascia di età risultano essere meno rispetto ai dati storici.
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato il volume Foundations for Growth and Competitiveness 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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