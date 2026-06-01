Bergamo manutenzione straordinaria per edifici istituzionali e culturali della città

Da ecodibergamo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta comunale di Bergamo ha approvato un investimento di 420 mila euro per la manutenzione straordinaria di cinque edifici pubblici, tra cui strutture istituzionali e culturali. I lavori riguarderanno interventi di restauro e riparazione su edifici che ospitano servizi pubblici e attività culturali. Il progetto mira a garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture, senza specificare le date di inizio dei lavori. La delibera è stata approvata senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di intervento.

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Approvato dalla Giunta comunale di Bergamo un progetto da 420 mila euro per la manutenzione straordinaria di cinque edifici e strutture pubbliche. I lavori partiranno entro l’estate e si concluderanno entro fine 2026. Il programma riguarda cinque immobili e strutture comunali in diversi quartieri della città, con lavori pensati per migliorare funzionalità, sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi utilizzati da cittadini e operatori. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei cantieri entro l’estate e la conclusione degli interventi entro la fine del 2026. Tra le opere previste c’è la sostituzione del bagno autopulente al Baluardo di San Michele, lungo viale delle Mura in Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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