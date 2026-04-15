Quello che è accaduto agli edifici scolastici e alle sedi istituzionali è un gesto grave violento e inaccettabile

Il 15 aprile 2026 si sono verificati atti di violenza contro edifici scolastici e sedi istituzionali. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale, che condannano fermamente quanto accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili dell’azione, ma l’evento ha causato danni e interruzioni nelle attività quotidiane di queste strutture.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Il Partito Democratico di Sansepolcro interviene sulle scritte apparse sui muri. «La condanna deve essere netta, senza ambiguità. Imbrattare luoghi pubblici, simboli della comunità e dell’educazione, non è protesta: è solo un atto che danneggia tutti. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati rapidamente. Esprimiamo piena solidarietà a chi lavora ogni giorno con serietà nelle istituzioni, nella scuola e nei servizi pubblici, e che da mesi è esposto a una pressione crescente e spesso ingiustificata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Quello che è accaduto agli edifici scolastici e alle sedi istituzionali è un gesto grave, violento e inaccettabile» Fiumicino: incendio al centro sportivo Garbaglia, sindaco “gesto grave e inaccettabile”Un incendio doloso ha devastato il centro sportivo Piero Garbaglia di Fiumicino, una struttura fondamentale dedicata al settore giovanile del... Donazione di beni essenziali agli istituti scolastici: gesto concreto per il territorioUn gesto semplice, ma dal forte valore simbolico e concreto, per sostenere il territorio e i suoi luoghi di formazione.