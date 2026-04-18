persona scomparsa nel vesuviano ricerche in corso

Da ieri sera, forze dell'ordine e vigili del fuoco stanno portando avanti ricerche nel Vesuviano per trovarla. La persona scomparsa non ha ancora reso note le proprie generalità e non ci sono dettagli aggiuntivi sulla situazione. Le operazioni continuano sul territorio senza comunicazioni ufficiali relative alle eventuali motivazioni o alle circostanze della scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla scorsa notte carabinieri e vigili del fuoco sono alla ricerca nel Vesuviano di una persona scomparsa di cui non sono state rese note le generalità. Alle ricerche dei carabinieri di Torre Annunziata, che si stanno concentrando tra Terzigno e Poggiomarino, stanno prendendo parte anche le unità cinofile specializzate. Della persona, un uomo, finora sono state trovate tracce ritenute utili agli investigatori. Sulla vicenda gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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