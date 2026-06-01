Benvenuti in Riviera brindisi al Fellini per il primo volo in arrivo da Colonia | tre collegamenti settimanali

Alle 16 di lunedì, con mezz’ora di anticipo, è atterrato il primo volo Ryanair proveniente da Colonia, segnando l’avvio di tre collegamenti settimanali tra la Riviera e la Germania. L’aereo ha raggiunto la pista con un volo che collega il centro industriale tedesco alla costa romagnola. La rotta rappresenta un nuovo collegamento aereo tra le due aree, con voli programmati regolarmente ogni settimana.

Un nuovo ponte aereo tra il cuore industriale della Germania e la Riviera romagnola. Con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario previsto, alle 16 di lunedì (1 giugno) è atterrato il primo volo Ryanair proveniente da Colonia, inaugurando ufficialmente uno dei collegamenti più attesi della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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