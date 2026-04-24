Per l’estate 2026, sono stati annunciati potenziamenti nei collegamenti aerei tra Milano e la Puglia. In particolare, gli scali di Bari e Brindisi aumenteranno le frequenze verso gli aeroporti di Linate e Fiumicino, con l’obiettivo di offrire più opzioni di viaggio durante la stagione estiva. La decisione riguarda sia i voli da Bari sia quelli da Brindisi, con l’intento di rispondere alla domanda turistica dell’area.

Milano – Più voli tra Milano e la Puglia: scatta il potenziamento dell'offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino per l'estate 2026. Aeroporti di Puglia e Ita Airways hanno infatti siglato un accordo con l'obiettivo di "rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi - si legge in una nota - e favorire la crescita del territorio". Per lo scalo di Brindisi sono operativi due voli al giorno su Linate. Su Bari sono confermate sei frequenze v erso Milano Linate. TVRG Aerei Milano Linate nella foto aereo ITA Airways Segrate (Milano) 03-07-2023 Aerei in partenza e arrivo all'aeroporto di Milano Linate foto Roberto Garavagliaag.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collegamenti aerei tra Milano Linate e la Puglia: per l’estate potenziati voli da Brindisi e Bari

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